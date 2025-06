Kopfläuse: Lästig aber beherrschbar

Läuse - es reicht schon, das Wort zu hören, da fangen die allermeisten Menschen an, sich am Kopf zu kratzen. Und im Moment scheint in einigen Kitas und Kindergärten Kopfläuse-Hochzeit zu sein. Für Kinder und Eltern ist das nervig und lästig, manche finden es auch ein bisschen eklig.

Kopfläuse: Was wirklich hilft

Was man dagegen tun kann, wie man sich vorbeugend schützt, das erklärt der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. Dabei geht es um Fragen wie: Hat mein Kind tatsächlich Kopfläuse - und worin besteht der Unterschied zu anderen juckenden Kopfhautproblemen? Wie verhalte ich mich, wenn jemand in der Familie Läuse hat? Welche Behandlungsmethoden sind aktuell am wirksamsten? Und was ist zu halten von Hausmitteln oder alternativen Methoden gegen Kopfläuse?