Geräuschunterdrückung bei Kopfhörern: Wie gut funktioniert's?

Die Kopfhörer-Technik hat sich in den letzten Jahren revolutioniert: Die meisten Modelle funktionieren heute via Bluetooth oder hybrid, sodass sie kabellos oder kabelgebunden benutzt werden können. Die jüngste Entwicklung hat in viele Modelle die ANC-Technik gebracht. "Active Noise Cancellation" ist eine aktive Geräuschunterdrückung - Außengeräusche werden also nicht nur abgeschirmt, sondern auch aktiv mit Gegenschall reduziert. Wie gut das bei welchen Modellen funktioniert, warum die Kopfhörer entweder im Ohr sitzen oder das Ohr umschließen sollten und ob teure Kopfhörer immer besser sind, erklärt Jenny Braune, Projektleiterin bei der Stiftung Warentest, im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Andreas Herrler.

SWR Aktuell: Wie gut funktioniert das denn mit der Geräuschreduzierung bei den Kopfhörern, die Sie getestet haben?

Jenny Braune: In unseren Bewertungen haben wir tatsächlich das ganze Spektrum messen können - von sehr gut bis mangelhaft kam eigentlich alles vor.

SWR Aktuell: Funktioniert die ANC-Technik bei allen Geräuschen gleich gut oder kann man sagen, dass es bestimmte Außengeräusche gibt, bei denen solche Kopfhörer an ihre Grenzen stoßen?

Braune: Grundsätzlich kann man sagen, je monotoner das Geräusch ist, welches von außen kommt, desto besser funktioniert die aktive Geräuschreduzierung. Bei sehr plötzlichen Geräuschen kommt sie dann irgendwann an ihre Grenzen.

SWR Aktuell: Klingt Musik dann trotzdem immer noch genauso gut wie ohne Geräuschreduzierung?

Braune: Da haben wir kaum Unterschiede gehört mit und ohne Geräuschreduzierung. Es ist natürlich trotzdem ein anderes Erlebnis, weil die aktive Geräuschreduzierung etwas von einer „Stöpsel-Erfahrung“ hat. Dadurch klingt es anders, aber es ist nicht schlechter oder besser. Vielleicht ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig für Menschen, die das bis dahin noch nicht kannten.

SWR Aktuell: Man könnte jetzt auch ganz naiv denken, je größer die Muschel des Kopfhörers ist, desto besser auch die Geräuschreduzierung, weil das Ohr einfach besser umschlossen wird. Ist das wirklich so?

Braune: Wichtig ist, dass der Klang in der Kapsel, also in dem Kopfhörer, und der Außenklang komplett voneinander entkoppelt sind. Bei "In-Ear-Kopfhörern" ist es so, dass diese Modelle enger im Ohr sitzen. Bei Kopfhörern, die das Ohr umschließen, ist es auch so, dass diese gut abdichten. So haben wir aber auch festgestellt, dass bei Kopfhörern, die auf der Ohrmuschel sitzen, die aktive Geräuschreduzierung nicht ganz so gut wirkt.

SWR Aktuell: All diese Kopfhörer sind kabellose Kopfhörer, die also per Bluetooth funktionieren und eine Batterie haben. Wie macht sich diese zusätzliche Technik der Geräuschreduzierung bei der Batterielaufzeit bemerkbar?

Braune: Sie verbraucht zusätzlich Akkulaufzeit, das ist ganz klar, aber wir haben in den letzten Jahren auch gesehen, dass die Akkulaufzeiten der Bluetooth-Kopfhörer deutlich gestiegen sind. Vor circa vier, fünf Jahren waren wir noch bei drei Stunden Akkulaufzeit, heute sind wir mit fünf bis acht Stunden dabei. Wir haben auch schon über elf Stunden Akkulaufzeit gemessen. Die Akkus sind einfach leistungsfähiger geworden.

SWR Aktuell: Welches Modell schneidet denn besonders gut ab und heißt teuer automatisch besser?

Braune: Am besten hat ein Gerät von JBL abgeschlossen. Das kostet 240 Euro - es ist aber nicht der Testsieger geworden. Testsieger ist sogar ein Gerät gewoden, das gar keine aktive Geräuschreduzierung hat und das nur knapp unter 100 Euro kostet. Für den gleichen Preis, also auch für knapp unter 100 Euro, haben wir ein ähnliches Sony-Gerät. Man muss also nicht unbedingt viel Geld ausgeben, um einen guten Kopfhörer zu bekommen.