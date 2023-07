Kooperation mit der AfD? CDU-Chef Merz hat "eine Brandmauer durchlöchert"

Mit seinen Äußerungen über Kontakte zur AfD auf lokaler Ebene hat CDU-Chef Friedrich Merz in ein politisches Wespennest gestochen, das zeigen die zahlreichen Reaktionen. "Ein irritierendes Signal in die Partei hinein“ - das findet auch der rheinland-pfälzische Politikwissenschaftler Ulrich Sarcinelli. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Florian Zelt sagte er, einerseits sei Merz´ Äußerung eine Anpassung an die kommunalpolitische Wirklichkeit vor allem in Ostdeutschland, wo es ja schon diskrete Kontakte etablierter Parteien zur AfD gebe. "Auf der anderen Seite hat Merz mit diesem Signal eine Brandmauer durchlöchert". Hören Sie im Interview, welche Auswirkungen eine solche Kooperation vor Ort haben könnte - sowohl auf die Union als auch auf die AfD.