Von Vorbild, Vormarsch und Niemandsland - Kommunalwahlen in Frankreich

Am Wochenende stehen in Frankreich Kommunalwahlen an, und zwar in gut 35.000 Gemeinden im ganzen Land. Denn Frankreich hat mit Abstand die meisten Kommunen in ganz Europa. Natürlich versuchen die Parteien in Paris diese Wahl für sich auszuschlachten. Die Opposition hofft auf einen Denkzettel für die Reformpolitik von Präsident Macron. Macron selbst würde mit seiner Partei gerne einige Bürgermeistersitze erobern. Im ländlichen Frankreich haben solche Gedankenspiele allerdings wenig Bedeutung. Ein SWR Aktuell Kontext von Max Waibel.