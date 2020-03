Fasten ist in Mode. Allerdings in abgewandelter Form. Seine Bedeutung wurde in unserer modernen Welt verwandelt in den „Verzicht“: auf Fleisch oder Alkohol, andere auf Genussmittel wie das Rauchen oder vier Wochen lang das Ipad weglegen. Eine der Ideen dahinter ist: „weniger“. Das bedeutet in diesem Zusammenhang auch: mehr Kontrolle. Mehr Kontrolle über mich selbst und das was ich tue. Aber wie viel weniger ist dann genug? mehr...