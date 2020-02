Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz von der roten Armee befreit. Das Vernichtungslager, das wie kein anderes für die industrialisierte Ermordung der europäischen Juden steht. An diese Befreiung wird nun feierlich erinnert - und an die Opfer. Um die Erinnerung geht es auch in diesem SWR Aktuell Kontext - und um die Frage, wie diese Erinnerung wach gehalten werden kann - und mit welchem Ziel. Eine Sendung von Ralf Hecht mehr...