Polnische Tugend und deutsche Leichtigkeit - Fußballakademien ausländischer Clubs in Polen

Am Wochenende startet die Fußballbundesliga in die Saison 2019 / 2020. Dabei ist, wie immer am Anfang der Spielzeit spannend, welche Neuen die Vereine verpflichtet haben. Seien es Transfers oder Nachwuchskräfte aus der eigenen Jugend. Diese Jugendarbeit wird für alle großen Vereine immer wichtiger. Und so verfügen die meisten großen Mannschaften über Nachwuchsakademien, in denen schon die Kleinsten gegen den Ball treten und Bewegungsabläufe trainieren. Eine neue Entwicklung ist, dass europäische Spitzen-Vereine Akademien in anderen Ländern gründen, um die kleinen Talente an sich zu binden und sie zugleich in ihrem Umfeld zu lassen. Der FC Barcelona z.B., ein Verein mit einer der weltbesten Fußballmannschaften hat eine solche Akademie gegründet. In Polen. Ebenso wie der deutsche Vizemeister der letzten Bundesliga-Saison, Borussia Dortmund.