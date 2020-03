Öfter mal den Mund halten - Warum Schweigen und Stille uns guttun

Wir quatschen, plaudern, labern, reden. Fast ständig. Über alles. Mit jedem. Dabei wäre es sicherlich gut, ab und zu mal ruhig zu sein. Die Gedanken laufen zu lassen. Nicht gleich in Worte zu formen. Weniger ist manchmal mehr, auch bei der Sprache. Das gilt insbesondere in Zeiten, die laut sind, in denen es auf Selbstdarstellung ankommt. Wie schwierig ist es und was bringt es, still zu sein? Darum geht es in SWR Aktuell Kontext.