Museen, der Spiegel der Seele Europas

So wie Augen der Spiegel der Seele sein sollen, so sind Museen oft der Spiegel einer Gesellschaft und ihrer Geschichte. Im Idealfall informieren und unterhalten Museen nicht nur - sie geben Aufschluss darüber, wie Menschen sich selbst und einander wahrnehmen, was sie wertschätzen - und was keinen Platz im gemeinschaftlichen Gedenken hat. Gerade in Europa mit seiner facettenreichen Geschichte, seinen Kriegen, kulturellen Errungenschaften und diversen Bevölkerungsgruppen geben Museen Aufschluss darüber, wie ein Land "tickt". Für SWR Aktuell Kontext sind unsere ARD-Korrespondenten auf die Suche nach den aussagekräftigsten Museen gegangen und haben die hellen, aber auch die dunklen Seiten ihrer Länder ergründet.