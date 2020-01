Alle Welt blickt auf den fünften Kontinent. Down Under steht in Flammen, seit Wochen wüten Buschbrände. Dutzende Menschen kamen ums Leben, die Zahl der toten Tiere hat die Milliarden-Grenze überschritten. Ministerpräsident Scott Morrison, der anfangs noch abwiegelte, spricht mittlerweile von einer Katastrophe. SWR Aktuell Kontext beschriebt die Lage und liefert Hintergründe. mehr...