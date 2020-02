"Fachkräfte endlich in Sicht!?"

Am Sonntag wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Es ist die einzige Landtagswahl in diesem Jahr – und wenn man den Umfragen traut, dann wird vieles anders laufen als bei anderen Landtagswahlen. Die SPD ganz vorn, gefolgt von den Grünen und die CDU mit einem Ergebnis knapp über 10 Prozent. Etwas weniger für die Linken. FDP und AfD könnten an der 5 Prozent Hürde scheitern. SWR Aktuell Kontext mit Informationen zu einer Wahl, die so ganz anders laufen könnte als gewohnt… mehr...