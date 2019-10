Die langsame Entdeckung der Einsamkeit

Churchill – das ist eine kleine Stadt mit großer Wirkung. Denn Churchill schafft es offenbar, Menschen zu verändern. So erzählen es die, die dort waren, in der nördlichsten Stadt der kanadischen Provinz Manitoba. Auch den kanadischen Meisterpianisten Glenn Gould hat Churchill beeinflusst. Einmal, 1965, reiste Gould in Kanadas Norden – danach schuf er die Trilogie "Idea oft he North". Unsere Korrespondenten Anna Leier und Georg Schwarte wollten wissen, was an Churchill so besonders ist. Sie haben sich auf einen langen Weg gemacht.