Dialekte - Provinziell und peinlich oder wieder im Trend?

Fakt ist: Im Dialekt sind sich die Menschen näher, emotionaler und weniger distanziert miteinander. Sie sind das sichtbarste Merkmal regionaler Identität und geben uns in der globalisierten Welt ein Stück Heimat. Und während deutsche Mundarten und Dialekte in den vergangenen Jahrzehnten als rückläufig galten, als verstaubt und provinziell, sind sie mittlerweile wieder "in": Dialektfärbung gilt als schick, das Beherrschen eines Dialekts neben Hochdeutsch als Vorteil. Warum Dialekte wieder an Image gewonnen haben und welche Funktion sie in unserem Alltag haben - darum geht es unter anderem in SWR Aktuell Kontext.