Vor einhundert Jahren trat in den USA das Gesetz zur Prohibition in Kraft. Noch heute sind die Nachwirkungen der 13 Jahre zu spüren und zu erleben. Zum Beispiel in den „speakeasys“, den Flüsterkneipen oder dem „dry county“ Moore, in Tennessee. Dort, wo der Whiskey Jack Daniels destilliert wird, gilt die Prohibition bis heute. Antje Passenheim und Katrin Brand haben die Geschichten gesammelt. mehr...