Heute ist der Welttag des Radios. Seit 2012 gibt es ihn, ins Leben gerufen wurde er von der UNESCO. In vielen Regionen der Welt ist das Radio immer noch die einzige Informationsquelle. Seine Nutzung reiche bis in die hintersten Winkel der Erde und ermögliche abgeschieden lebenden Menschen wie auch gesellschaftlichen Randgruppen es zu nutzen und daran mitzuwirken – so die UNESCO. Und heute, am Weltradiotag, gibt es in SWR Aktuell Kontext Geschichten rund ums Radio, Kultreportagen und Übertragungen, die man so schnell nicht vergisst. mehr...