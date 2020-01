Das Inferno: Australien im Ausnahmezustand

Alle Welt blickt auf den fünften Kontinent. Down Under steht in Flammen, seit Wochen wüten Buschbrände. Dutzende Menschen kamen ums Leben, die Zahl der toten Tiere hat die Milliarden-Grenze überschritten. Ministerpräsident Scott Morrison, der anfangs noch abwiegelte, spricht mittlerweile von einer Katastrophe. SWR Aktuell Kontext beschriebt die Lage und liefert Hintergründe.