...und plötzlich verstummen sie - indigene Sprachen in Gefahr

In den USA wurden in den letzten Monaten in mehreren Bundesstaaten neue Gesetze zu Schwangerschaftsabbrüchen auf den Weg gebracht. Ziel ist es, dass diese Gesetze am Ende vor Gericht landen und so vor den Supreme Court kommen, damit die geltende Grundsatz-Rechtsprechung gekippt werden kann. Der Moment scheint den konservativen Christen günstig, weil Trump zwei konservative Richter an den Obersten Gerichtshof gebracht hat. Martina Buttler über das härteste Abtreibungsverbot, das der Bundesstaat Alabama erließ, über Frauen, die abgetrieben haben und über die Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen. mehr...