Konsequenz aus Pandora Papers: Forderung nach schärferem Vorgehen gegen Steueroasen in der EU und in den USA

Steuerhinterziehung auf Staats-Ebene ist ein großes Problem. Das haben die Pandora Papers gezeigt. Als Konsequenz fordert der wirtschaftspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europa-Parlament, Markus Ferber (CSU), ein schärferes Vorgehen gegen Steueroasen in der EU und in den USA. "Wer den eigenen Stall nicht ausmisten kann, sollte nicht ausreiten und anderswo nach Problemen suchen", sagte Ferber. Er wies daraufhin, dass zehn der 50 US-Bundesstaaten Steueroasen seien. Am bekanntesten sei Delaware, der Heimatstaat von Präsident Jo Biden.

Auch in der Europäischen Union gebe es Länder, die bei Steuerhinterziehung nicht konsequent eingriffen. Das Europa-Parlament habe sich deshalb von Anfang an dagegen gewehrt, nur ein paar kleine Staaten auf die Liste der Steueroasen zu setzen. Die Probleme gingen viel tiefer. "Wenn wir im eigenen Umfeld nicht in der Lage sind, Steueroasen als das zu benennen, was sie sind, dann ist das ganze natürlich unglaubwürdig", kritisierte Ferber.

Welche Länder es durch politischen Druck auf die EU geschafft haben, nicht auf der Liste der Steueroasen zu landen, sagt der CSU-Politiker im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.