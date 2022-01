Konkurrenz zu NASA, Russen und Chinesen: Die Weltraumpläne der EU

per Mail teilen

Es wird eng im All, zumindest wollen da viele hin: Russland und die USA machen sei Jahrzehnten staatliche Raumfahrtprogramm, China hat nachgezogen und ist dabei zu überholen – es kommen private Anbieter für Weltraumstransport und -tourismus hinzu. Wo bleibt da Europa? Das war Thema der Europäischen Weltraumkonferenz in Brüssel. Die CSU-Politikerin Monika Hohlmeier ist Mitglied der Arbeitsgruppe Luftraum und Raumfahrt im EU-Parlament- und sie hat im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erklärt, wie sie sich die Zukunft der EU im All vorstellt.