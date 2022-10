Konjunkturpaket - Wie viel Umwelt ist drin?

Mit 130 Milliarden Euro will die Bundesregierung uns aus den schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise führen. Geld gibt es für Familien, die Mehrwertsteuer wird temporär gesenkt und auch die Kommunen dürfen sich auf finanzielle Hilfen freuen. Doch was ist mit dem Umwelt- und Klimaschutz? Schließlich ist das Konjunkturpaket auch ein Zukunftspaket. Hier hat man sich zum Beispiel auf höhere Kaufprämien für Elektroautos und auf eine nationale Wasserstoffstrategie geeinigt. Werner & Tobi schauen sich die Vorschläge genau an und diskutieren: Wie viel Klimaschutz steckt in dem Papier? Was ist gut, was könnte besser sein? Wie reagieren Umweltverbände auf die Pläne der großen Koalition? Außerdem: Was ist auf europäischer Ebene geplant? Wie gut ist das Konjunkturprogramm "Next Generation EU"?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.