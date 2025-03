Kongress christlicher Führungskräfte in Karlsruhe: So kann Glaube im Berufsalltag helfen

per Mail teilen

Rund 3.000 Besucherinnen und Besucher werden heute zum Kongress christlicher Führungskräfte in Karlsruhe erwartet. Laut Veranstalter ist es der größte Wertekongress im deutschsprachigen Europa. Die zentrale Frage lautet: Wie können christliche Werte dabei helfen, in herausfordernden Zeiten erfolgreich in Führung zu gehen? Über 60 Experten und Entscheider aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft sollen Orientierung geben.

Mit dabei in Karlsruhe ist Daniela Eberspächer-Roth, geschäftsführende Gesellschafterin der Profilmetall Gruppe, ein Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Hirrlingen im Kreis Tübingen. Sie hat mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch darüber gesprochen, was es bedeutet, christliche Werte im Berufsalltag zu leben.