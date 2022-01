Konfliktforscherin: Corona-Proteste waren erwartbar

Bei den Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen am Montag sind in Baden-Württemberg deutlich mehr Menschen auf die Straße gegangen, als bislang angenommen. Viele der Demonstrationen waren offenbar nicht angemeldet. Laut dem baden-württembergischen Innenminister Strobl (CDU) waren landesweit rund 50.000 Menschen an sogenannten “Spaziergängen” oder anderen Versammlungen beteiligt. SWR-Moderatorin Marie Gediehn hat darüber mit der Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, Leiterin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt, gesprochen. Sie ist nicht überrascht davon, dass so viele Menschen protestieren und warnt davor, den Demonstrierenden zu viel Aufmerksamkeit zu schenken.