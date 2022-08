Konferenz zu Atomwaffen in New York: wenig Hoffnung auf Abrüstung

per Mail teilen

Knapp 13.000 Atomwaffen gibt es weltweit. Sie in absehbarer Zeit zu verringern, ist nach Russlands Angriff auf die Ukraine ziemlich aussichtslos, obwohl der Atomwaffensperrvertrag aus dem Jahr 1970 eigentlich noch gilt. Sein Ziel ist es, die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern und nukleare Abrüstung voranzutreiben. Alle fünf Jahre wird überprüft, ob diese Ziele eingehalten werden. Eine solche Überprüfungskonferenz der Vereinten Nationen findet derzeit in New York statt. Daran beteiligt sich auch Nadine-Isabelle Kas für die "Friedenswerkstatt" aus Mutlangen im Ostalb-Kreis. Die Organisation setzt sich regional, bundesweit und international für Frieden und Abrüstung ein. Wie sie den Umgang mit Atomwaffen aktuell auf der Konferenz erlebt, schildert Nadine-Isabelle Kas im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.