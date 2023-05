Kommunikations-Experte zu Palmer-Entgleisungen: Es gibt Techniken zur Impuls-Kontrolle

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist nach neuen Aufreger-Äußerungen bei den Grünen ausgetreten. Er nimmt jetzt eine Auszeit und will sich professionelle Hilfe suchen. Immer wieder ist der Tübinger OB in der Vergangenheit mit verbalen Entgleisungen aufgefallen. Was er dagegen tun könnte, hat der Kommunikations-Experte Peter Rach im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex vorgeschlagen: "Es gibt Techniken, die einem dabei helfen, den ersten Impuls unter Kontrolle zu bringen". Hören Sie im Interview auch, warum Politiker den Populismus eigentlich brauchen und was der richtige - oder falsche - Tonfall in einem Gespräch bewirken kann.