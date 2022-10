Gibt es ein eindringlicheres Zeichen als dieses? Sanifair-Wertbons für die Toiletten an Autobahn-Raststätten werden im November um mehr als 40 Prozent teurer. Damit verfestigt sich die hohe Inflation in Deutschland auf unschöne Weise weiter. Was fehlt? Eine Reaktion der Politik, meint Jan Seidel in unserer Kolumne "Zwei Minuten". Der Aufschrei, der sonst nie lange auf sich warten lässt.