In den letzten Wochen gingen hunderttausende Menschen auf die Straße: Die Bauern wollen keine Kürzungen, einige wollen den Rücktritt der Ampel-Regierung, viele wollen rechtsradikale Parteien verhindern. Warum all diese Demos gleichzeitig? Hat das mit einer Lücke zu tun, die viele derzeit in der Politik sehen? Gerhard Leitner hat sich in unserer Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten" seine Gedanken dazu gemacht.