Kolumne: Raketenschnell in die Bildungsmisere

Die künftige Bundesregierung hat an den Zuschnitten der Ministerien herumgeschraubt. So soll es ein eigenes Ministerium geben, das sich um Digitalisierung und Staatsmodernisierung kümmert. Dafür wird die Bildung mit dem Familienministerium zusammengespannt. Zugunsten eines Forschungsministeriums, das auch noch für Technologie und Raumfahrt zuständig ist. Konsequent, wenn man sich anschaut, wer in Deutschland traditionell die bessere Lobby hat, meint Laura Koppenhöfer in unserer Kolumne "Zwei Minuten".