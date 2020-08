per Mail teilen

Niemand mag schärfere Corona-Regeln. Manche müssen sie aber beschließen, so wie die Bundeskanzlerin und die Länderchefs am Donnerstag. Dabei ist es offenbar besonders wichtig, möglichst schnell jemanden zu finden, der Schuld hat und jemanden, der bis zuletzt aufopferungsvoll gekämpft hat, sagt Jan Seidel in unserer Kolumne "Zwei Minuten".