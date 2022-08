per Mail teilen

"Ehre das Alter", schrieb Adolph Friedrich Ludwig Freiherr von Knigge in seinem zweiten Buch "Über den Umgang mit Menschen". Im Zeitalter von "Social Media" scheint dies in Vergessenheit geraten zu sein. Doch es gibt Gegenbeispiele, meint Josef Karcher in unserer Wochenendkolumne "Zwei Minuten“.