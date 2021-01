Bei der letzten Bund-Länder-Runde zum Lockdown gab es mächtig Zoff.

Und gemeinsame Entscheidungen, an die sich trotzdem nicht alle Ministerpräsidenten halten wollen - wie man am baden-württembergischen "Sonderweg" in Sachen

Schul- und Kitaöffnungen sieht. Viele kritisieren Winfried Kretschmann (Grüne) dafür. Laura Koppenhöfer lobt ihn dafür, in ihrer Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten".