Schein und Sein in der Gesellschaft hängen damit zusammen, wie wir uns kleiden. Ganz gleich ob bei der Arbeit, zuhause oder in den sozialen Medien. In den strengen Pandemie-Zeiten ist die luftige Jogginghose zum neuen Maßstab geworden, sagt Josef Karcher in unserer Kolumne "Zwei Minuten".