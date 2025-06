per Mail teilen

Der neue Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) versucht mit Zurückweisungen an den deutschen Grenzen, die Asylpolitik zu verschärfen. Trotz Verbot durch ein Gericht und egal, ob die Kontrollen den erwünschten Effekt erzielen. Unser Autor Gerhard Leitner hält das in der Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten" für reinen Populismus, den er in den USA abgeschaut hat.