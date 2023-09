per Mail teilen

Die Erde erwärmt sich - und damit werden die Lebensräume auf dem Planeten neu verteilt. Die Folge: Tiere ziehen aus dem Süden zu uns, weil es ihnen im Süden zu warm wird. Oder anders: Weil es ihnen bei uns jetzt warm genug ist. Heißt: Wir müssen uns wahrscheinlich an völlig neue Arten in unserer Umgebung gewöhnen. In unserer Kolumne "Zwei Minuten" hat Jan Seidel schon mal damit angefangen.