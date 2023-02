Nach der erneuten Wahlniederlage der FDP in Berlin steht Parteichef Lindner langsam etwas einsam da. Vielleicht liegt es auch daran, dass Lindner ständig in der gemeinsamen Regierung aneckt. Offenbar will keiner mehr die Partei. Schade um den smarten Herrn Lindner, meint Gerhard Leitner in unserer Kolumne t"Zwei Minuten"