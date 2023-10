Sahra Wagenknecht will eine neue Partei gründen. Bei den Linken hatte sie sich nicht mehr zuhause gefühlt. Aber ohne die richtige Mannschaft wird sie es nicht schaffen? So wie in den 80er Jahren Mick Jagger, als er dachte er könne ohne die Rolling Stones den großen Erfolg haben. Beide Fälle zeigen: letztlich kommt es auf das Team an - auch in der Politik, sagt Gerhard Leitner in unserer Kolumne "Zwei Minuten".