Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Ministerinnen und Minister gehen vermutlich nur so mittelbeschwingt in die Weihnachtsfeiertage, wenn überhaupt. Viele Projekte der Koalition sind gescheitert, kommen nicht voran, oder führen zu erbitterten Diskussionen. Politische Begeisterung sieht anders aus. Dabei könnten schon kleine Schritte reichen, um ein ganz anderes Bild zu zeichnen, meint Jan Seidel in unserer Kolumne "Zwei Minuten".