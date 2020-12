Plätzchen gehören zu den Hauptschuldigen am Weihnachtsspeck. Weil sie in aller Regel vor Zucker nur so strotzen. Dabei wissen wir längst, dass der nicht nur dick, sondern auch krank und süchtig machen kann. Aber Advent und Weihnachten ohne Plätzchen gehen natürlich auch nicht, schon gar nicht in diesen frustrierenden Corona-Zeiten. Und Plätzchen ohne Zucker schmecken nicht…oder vielleicht doch? Klar schmecken die, meint die Autorin und Bloggerin Ilga Pohlmann. Auf ihrer Seite "endlichzuckerfrei.de" berichtet sie über ihr Leben ohne Zucker. Und im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun erklärt sie, wie sie das hinbekommt mit den Plätzchen, die zuckerfrei und trotzdem lecker sind.