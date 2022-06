Können AKW-Laufzeiten verlängert werden?

In der Diskussion um die Verlängerung von Atomkraftwerken in Deutschland kommt immer mehr Bewegung. Angesichts drohender Lieferengpässe beim Gas, fordern einige Experten und auch Politiker, die drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen als geplant. Walter Tromm, Programmsprecher Nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung am KIT in Karlsruhe sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler, es sei möglich, die Laufzeiten zu verlängern. Auch bei der Bestellung neuer Brennelemente sieht der KIT-Experte derzeit noch kein Problem. „Man muss es nur bald machen“, so Tromm.

Wie er die Sicherheitslage bei den drei noch in Betrieb befindlichen AKW sieht, sagt Tromm ebenfalls im SWR Aktuell-Gespräch.