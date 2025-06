Mission Michelin-Stern: Das brauchen Restaurants, um ihn zu bekommen

Wer diese Auszeichnung bekommt, hat etwas geschafft, wovon viele Köchinnen und Köche träumen. Doch um einen Michelin-Stern zu bekommen, muss man sich schon was einfallen lassen, sagt die Journalistin und Gastrokritikerin Tina Hüttl: "Man muss vor allem die Tester überraschen."

Michelin-Stern: Auzeichnung dank kreativem Kochen

Die Tester werden auch Inspektoren genannt, erklärt Hüttl im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg. Von diesen Menschen, die hauptberuflich das Essen in Restaurants testen, hängt es am Ende ab: Stern oder kein Stern. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Inspektoren schon einiges auf dem Teller hatten. Sie zu überraschen, ist also gar nicht so leicht. Neben kreativen Ideen sind laut der Gastrokritikerin auch noch Zutaten auf höchstem Niveau wichtig, um einen Michelin-Stern zu bekommen. Dagegen sei das Ambiente des Restaurants nicht mehr so wichtig. Wie das Essen auf dem Teller angerichtet ist aber schon. Was so eine Auszeichnung für Köchinnen und Köche bedeutet und wie sich die Arbeit der Gastrokritikerin von den Michelin-Inspekteuren unterscheidet, darüber hat Tina Hüttl ebenfalls gesprochen.