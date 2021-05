Die Stadt Koblenz will mit Hilfen für Wirtschafts- und Kulturschaffende aus der Corona-Krise kommen. Der Oberbürgermeister der Stadt, David Langner (SPD), sagte im Gespräch mit SWR-Moderator Andreas Böhnisch, man wolle wieder "Lust darauf machen, dass die Menschen nach Koblenz kommen". Die Stadt wolle dazu verstärkt in Werbemaßnahmen investieren, so Langner. Insgesamt stünden mehr als eine Million Euro an Hilfsgeldern zur Verfügung, 500.000 Euro davon kämen vom Land Rheinland-Pfalz. Langner sagte außerdem, dass sich Koblenz auch als "Modellregion" beworben habe. Der Oberbürgermeister erwartet deshalb, dass es noch in dieser Woche weitere Öffnungen – zum Beispiel im Einzelhandel – geben werde.