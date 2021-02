Beim Koalitionsausschuss wollen die Spitzen von SPD und Union erneut über die Unterstützung von Bürgern und Unternehmen in der Corona-Pandemie beraten. Die SPD-Vertreter fordern einen neuen Kinderbonus, die Union setzt auf Steuerentlastungen für Unternehmen. Linken-Chef Bernd Riexinger erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern, was seiner Partei an Hilfsmaßnahmen in der Krise vorschwebt.