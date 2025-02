K.O.-Tropfen an Fastnacht: "Das Problem ist, dass Rausch und Betäubung sehr nah beieinander liegen"

per Mail teilen

Die Narren sind los und sorgen mit guter Laune für Stimmung auf den Straßen und in den Kneipen. Doch unter die Feierwütigen mischen sich auch Kriminelle. So hat die Polizei eine Fastnachtsveranstaltung im Kreis Waldshut in Baden-Württemberg frühzeitig beendet, weil es Hinweise auf K.O.-Tropfen gab. Einige Betroffene wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.

"Die Tropfen sind farblos, geruchlos und meistens auch geschmacksneutral. Für Betroffene und Außenstehende ist auch nach Einsetzen der Wirkung nicht unbedingt erkennbar, dass da was untergemischt war", warnt SWR-Wissenschaftsredakteurin Kristina Koch. Oft sei nicht zu erkennen, ob jemand betrunken ist oder betäubt wurde. Täter nutzten die durch die Tropfen entstehenden Erinnerungslücken oft für Diebstähle oder sexuelle Übergriffe, so Koch weiter. Wichtig sei es bei Veranstaltungen sein Getränk nicht aus den Augen zu lassen und keine Getränke von Fremden anzunehmen und im Fall der Fälle schnell Hilfe zu suchen.

K.o.-Tropfen: Zahl der Fälle steigt K.-o.-Tropfen haben meist weder Geruch noch Geschmack, machen wehrlos und können schlimme Folgen haben. Trotz öffentlicher Aufmerksamkeit und Präventionsarbeit steigt die Zahl der Fälle. Die Polizei erfasste im Jahr 2023 171 Straftaten im Zusammenhang mit solchen Substanzen, im Vorjahr waren es noch 160, im Jahr 2021 lediglich 98 Fälle. Die Zahl der registrierten Opfer stieg im Jahr 2023 auf 162, davon waren 129 Frauen. Die Opferschutzorganisation "Weißer Ring" spricht jedoch von einer hohen Dunkelziffer an Opfern.

Frauen und Männer können gleichermaßen zu Opfern werden können, wie, das erklärt Kristina Koch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.