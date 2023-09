Schlecht oder sehr schlecht. So bewerten die Leitungen der deutschen Krankenhäuser ihre finanzielle Lage. Ungefähr zwei Drittel geben eine solche Bewertung ab. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Krankenhäuser selbst, beziehungsweise der Dachverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, in Auftrag gegeben haben. Die Schere von Einnahmen auf der einen Seite und Kosten auf der anderen gehe auch im Klinikum Stuttgart "beschleunigt auseinander", sagt Jan Steffen Jürgensen, medizinischer Vorstand des Klinikums Stuttgart, in SWR2 Aktuell. Das liege daran, dass die Preisbildung nicht frei sei: "Wir haben eine riesige Nachfrage und einen riesigen Behandlungsbedarf - wir dürfen aber nicht frei sagen, dass die Behandlung mehr kostet. Stattdessen haben wir dieses regulierte, träge System, das Steigerungsraten definiert und vorgibt, die mehrere Prozentpunkte unter den realen Kostensteigerungen liegen." Dadurch entstehe "eine systematische Schieflage", so Jürgensen. Was dies für die Patientenversorgung bedeutet, erklärt er im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Katja Burck.