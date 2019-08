Fliegen ist schnell, hat Stil und ist so billig wie nie. Kein Wunder, dass der weltweite Flugverkehr jährlich wächst. Und obwohl bisher nicht mal jeder fünfte Mensch auf der Welt jemals in einem Flugzeug saß, trägt der Flugverkehr schon jetzt zu einem nicht unerheblichen Teil des Klimawandels bei. Werner und Tobi diskutieren über Steuern auf Inlandsflüge, klären, auf was man bei der CO2-Kompensation achten soll und stellen (leider) auch fest, dass der Verzicht aufs Fliegen einfach unglaublich schwer ist. mehr...