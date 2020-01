Geld – Beeinflusst unser Konto das Klima?

Welchen Einfluss hat unser Geld auf das Klima? Könnten wir mit nachhaltigen Investments dem Klimawandel entgegensteuern? Fakt ist: Nur etwa fünf Prozent der Anleger in Deutschland investieren in nachhaltige Geldanlagen. Werner & Tobi diskutieren: Hört beim Konto der Klimaschutz auf? Geben wir die Verantwortung für unser Geld ab, wenn wir es zur Bank bringen? Was ist eine nachhaltige Geldanlage? Und wie finde ich eine klimafreundliche Bank?