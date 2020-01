Ernährung – Was schmeckt dem Klima?

Circa 15 Prozent der Treibhausgase entstehen im Schnitt bei der Produktion von Nahrungsmitteln. Manche Forscher gehen sogar von noch höheren Werten aus. Aber warum ist das so? SWR-Umweltredakteur Werner Eckert und Umweltökonom Tobias Koch diskutieren in der SWR-Aktuell-Klimazentrale: Liegt es nur am hohen Fleischkonsum? Oder auch an der Avocado? Käse oder Wurst auf's Brot, was ist besser fürs Klima? Machen Bio-Produkte den Unterschied? Kann ein Apfel aus Neuseeland eine bessere Klimabilanz haben als einer aus Deutschland?