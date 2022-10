Der Klimawandel. Wir alle sprechen über ihn. Doch was bedeutet er für uns? Werner & Tobi schaffen einen Überblick: Was ist eigentlich Klima und was ist Wetter? Gibt es diesen Klimawandel überhaupt? Was sind die Argumente von Klimawandelleugnern? Was sind die Folgen des Klimawandels? Wen wird es voraussichtlich am härtesten treffen? Können wir den Wandel noch aufhalten?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.