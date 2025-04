Klimawandel-Bericht: Europa wird am schnellsten heißer

Um zu sehen, was der Klimawandel anrichtet, muss man nur um sich schauen und ein wenig die Nachrichten verfolgen: Die Sommer sind heißer denn je, die Wälder brennen, und es gibt Überschwemmungen, die ganze Städte und Gemeinden von der Landkarte radieren.

Wie ernst die Lage ist, steht im neuen Bericht, den der EU-Klimawandel-Beobachtungsdienst Copernicus und die Welt-Wetterorganisation heute veröffentlicht haben. Darin steht unter anderem, dass Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt. Freja Wamborg ist Klimawissenschaftlerin und hat an dem Bericht mitgearbeitet. SWR-Aktuell-Moderatorin Sophie Klein hat mit ihr gesprochen.

SWR Aktuell: Können Sie uns bitte kurz zusammenfassen, was die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts sind?

Freja Vamborg: 2024 war das wärmste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Das ist kein Einzelereignis dadurch, dass wir die Erwärmung haben. Wir haben ja aber auch viele weitere Rekorde gesehen im letzten Jahr, zum Beispiel für die Temperatur der Meeresoberfläche, sowohl für Europa als Ganzes, aber auch insbesondere für das Mittelmeer. Wir haben uns auch andere Größen angeguckt wie Gletscher. Die haben alle an Masse verloren, alle Gletscher in Europa, insbesondere in Skandinavien. Da wurde eine Rekordmenge an Masse verloren. In dem Bericht schauen wir uns auch die Haupt-Extremwetterereignisse Ereignisse des Jahres an. In 2024 war vor allem der Süd-Osten Europas, der von Hitzewellen betroffen war. Und da waren die vor allem von der Langlebigkeit ziemlich ausgeprägt, da fast die Hälfte der Sommertage als Hitzewellen-Tage zählen konnten.

SWR Aktuell: Wie sind Sie auf all diese Ergebnisse gekommen - mit Satelliten oder Flugzeugen oder Bodenmessungen, oder wie haben Sie das gemacht?

Vamborg: Wir benutzen in diesem Bereich mehr als 40 Datensätze, beruhend auf der Expertise von mehr als hundert Wissenschaftlern aus verschiedenen Institutionen in ganz Europa. Und die Daten kommen aus sehr verschiedenen Methoden. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Teil des Erdsystems wir uns angucken: Wenn wir uns zum Beispiel das Beispiel Gletscher nehmen, was ich vorher erwähnt habe, da benutzen wir eine Kombination aus Satellitendaten und sogenannten In-Situ oder Vor-Ort-Messungen. Wenn wir uns zum Beispiel die Sonnenscheindauer oder die Wolkendichte angucken, dann berufen wir uns in diesem Bericht ausschließlich auf Satellitendaten. Dann haben wir wiederum andere Ereignisse wie zum Beispiel Überflutungen. Da benutzen wir zum Teil Messungen vor Ort, aber auch Modelle oder Schätzungen über die Menge an Wasser, die geflossen ist.

SWR Aktuell: Jetzt sind all diese Ergebnisse erschreckend und belastend. Welches Problem hat jetzt die oberste Priorität?

Vamborg: Das ist nicht so meine „harte Expertise“. Ich arbeite vor allem im Bereich bei Klima-Wetter am Datenteil. Aber im Bericht haben wir Arbeitspartner, die sich angeguckt haben: in welche Bereiche muss vielleicht mehr Arbeit gesteckt werden? Und das sind zum Beispiel Überflutungen aller Art, also sowohl Überflutungen von Flüssen, aber auch die Überflutungen, die man durch Sturmfluten hat. Ein Teil des Risikos, das am meisten Arbeit verlangt, also, wo mehrere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um diesem zunehmenden Risiko entgegenzuwirken...

SWR Aktuell: … also, dass man durch Infrastrukturaufbau, Umbau und Schutz diese Regionen besser vorbereitet auf solche Katastrophen?

Vamborg: Genau das. Es können zum Beispiel solche Maßnahmen sein wie Wetterwarnungen.

SWR Aktuell: Konnten Sie in Ihrem Bericht auch irgendetwas Positives feststellen?

Vamborg: Ehrlich gesagt, schon. Es gibt Positives. Natürlich, wenn wir uns dieses Risiko von mehr Hitzewellen, verbunden mit Überflutungen et cetera ansehen, sind das keine so positive Nachrichten. Aber im Bericht haben wir uns auch die Anpassungsfähigkeit der Städte angeguckt. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, also zuweilen sehr lokal, die man ergreifen kann, zum Beispiel im Fall einer Hitzewelle in den Niederlanden. Da haben Städte Grünpflanzen gepflanzt, damit dieser Hitze-Effekt von Städten geringer wird. Aber auch wenn man auf eine größere Ebene guckt: Zum Beispiel hatten vor fünf Jahren nur ein Viertel der Städte in Europa sogenannte Adaptationspläne, also Anpassungspläne fürs Klima. Und jetzt, nur fünf Jahre später, sind es fast die Hälfte der Städte.

SWR Aktuell: Dreißig Verbände, darunter der BUND Baden-Württemberg oder auch Fridays for Future, haben in einem Brief die Landesregierung aufgefordert, sofort mehr für das Klima zu machen. Aber auch auf Bundesebene wird von Umwelt- und Klimaschutzverbänden kritisiert, dass zum Beispiel im Koalitionsvertrag zu wenig für das Klima gemacht wird. Denken Sie, die Klimakrise wird von der Politik, jetzt mal auf Deutschland runtergebrochen, nicht ernst genug genommen?

Vamborg: Schwierig zu sagen, vor allem in diesem Kontext.

SWR Aktuell: Was glauben Sie, welche politischen Maßnahmen braucht es, um generell aus der Klimakrise rauszukommen?

Vamborg: Klar ist: Damit wir diesen Temperaturanstieg nicht verhindern, aber in einem Rahmen halten können, muss der Ausstoß von Treibhausgasen aufhören. Und das heißt: Es muss Maßnahmen in die Richtung geben. Wir haben schon Folgen des Klimawandels - und es wird so weitergehen. Und dann müssen eben dieser Anpassungsmaßnahmen und Anpassungspläne vorhanden sein, auf allen Ebenen lokal, regional, national und überregional.