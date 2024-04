Juristisch spitzfindig: So funktioniert die Klage der Schweizer "Klimaseniorinnen"

per Mail teilen

Kann ein Staat Menschenrechte verletzen, wenn er nicht genug gegen die Erderwärmung tut? Mit dieser Frage hat sich erstmals der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg befasst. Heute wird er sein Urteil sprechen zu drei Klagen, in denen mehr Klimaschutz gefordert wird. Zu denjenigen, die klagen, gehören auch die Schweizer "Klimaseniorinnen". Das ist ein Zusammenschluss von Rentnerinnen - also alles ältere Damen. Sie werden zwar von der Umweltschutzorganisation Greenpeace unterstützt, aber es ist wichtig, dass sie für sich klagen. Diese juristische Spitzfindigkeit erklärt Rosemarie Wydler-Wälti, Co-Präsidentin der "Klimaseniorinnen", im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.