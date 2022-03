Klimaplan für den Verkehr in Stuttgart: 40 Prozent weniger CO2 bis 2030

Stuttgart will beim Klimaschutz vorankommen. Ein großer Schritt auf dem Weg dahin soll der Klima-Mobilitätsplans sein. Mit ihm will die baden-württembergische Landeshauptstadt die CO2-Emissionen durch den Verkehr in den kommenden acht Jahren um 40 Prozent im Vergleich zu 2010 senken .

Wolfgang Forderer koordiniert die Themen Mobilität und Klimaschutz in der Stadtverwaltung Stuttgart. Er sagte in SWR Aktuell: "Das Ziel ist, Maßnahmen zu entwickeln, die wirksam und messbar einen Beitrag zum Klimaschutz leisten." Dabei gehe es um alle Verkehrsformen: Öffentlicher Nahverkehr, Autos, Radfahrer und Fußgänger. Ob die Stuttgarter für den Klimaschutz Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler mit Wolfgang Forderer gesprochen.